Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Tisch in Biergarten in Brand geraten

Schramberg (ots)

Austretendes Gas hat am Mittwoch, gegen 21 Uhr, in einem Biergarten in der Hauptstraße einen Tisch und einen Grill in Brand gesetzt. Nach bisherigen Ermittlungen bereitete der Gastwirt auf dem Gasgrill Speisen zu. Nach Beendigung des Grillabends wurde die Gasflasche vom Grill abgekoppelt. Nachströmendes Gas aus der Flasche entzündete sich an dem noch heißen Gasgrill und setzte einen Tisch in Brand. Das Feuer konnte mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die anwesenden Gäste konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell