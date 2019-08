Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schenkenzell) Pedelec-Fahrer schwer gestürzt

Schenkenzell (ots)

Ein 53-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Mittwoch, gegen 20.20 Uhr, auf der Verbindungsstraße zwischen Dürrhof und Vortal schwer gestürzt. Der Biker war auf der abschüssigen Strecke in Richtung Vortal unterwegs und kam in einer scharfen Rechtskurve von der Straße ab. Der 53-Jährige stürzte in der Folge in den rund zwei Meter tiefer liegenden Gallenbach. Der Schwerverletzte musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

