Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Drei Verletzte und rund 30.000 Euro Sachschaden

Donaueschingen (ots)

Drei Verletzte und rund 30.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Mittwoch, gegen 16.25 Uhr, auf der Brücke beim Flugplatz. Ein 37-jähriger Skoda-Fahrer war auf der B 27 in Richtung Villingen unterwegs und verließ die B 27 an der Abfahrt Donaueschingen/Flugplatz. Auf der Brücke geriet der 37-Jährige auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte wuchtig mit einem entgegenkommenden Honda eines 47-jährigen Mannes. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Honda und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die beiden Autofahrer und die Beifahrerin im Honda zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

