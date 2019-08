Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Auseinandersetzung in der Flüchtlingsunterkunft

Donaueschingen (ots)

In der Flüchtlingsunterkunft in der Friedhofstraße ist es am Mittwochabend, gegen 20.50 Uhr, zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern und den Sicherheitskräften gekommen. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch nicht vollständig geklärt. An der Rangelei waren rund 50 Personen beteiligt. Die Beamten der eingesetzten fünf Streifenbesatzungen konnten die aufgebrachte Personengruppe beruhigen. Eine 25-jährige Bewohnerin musste zur Behandlung in die Klinik eingeliefert werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

