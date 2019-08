Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Motorradfahrer übersehen

Donaueschingen (ots)

Ein 30-jähriger Lastwagenfahrer hat am Mittwoch, gegen 21 Uhr, auf der Kreisstraße 5756 einen 32-jährigen Motorradfahrer übersehen. Der Fahrer des Lastwagens fuhr vom Golfplatz kommend in den Kreisverkehr ein und beachtete den Zweiradfahrer nicht. Der 32-jährige Motorradfahrer erkannte die Situation und bremste stark ab. Durch die Vollbremsung kam der Biker zu Fall und verletzte sich am Bein und an der Hand. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

