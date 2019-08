Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Einbruch in Sportheim

Alpirsbach (ots)

Diebe sind in der Nacht zum Mittwoch in das Sportheim in der Krähenbadstraße eingestiegen. Über ein Fenster verschafften sich die Einbrecher Zutritt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich ein Krug entwendet. Der durch den Täter verursachte Schaden wiegt aber wesentlich höher. Auf mindestens 500 Euro schätzten ihn die Ermittler. Hinweise auf den Täter werden an den Polizeiposten Alpirsbach unter Tel. 07444 9561390 erbeten.

