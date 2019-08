Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Schaufensterscheiben eingeschlagen

Freudenstadt (ots)

Am frühen Mittwochmorgen haben Vandalen zwei Schaufenster in der Stuttgarter Straße mit Steinen eingeworfen. Sowohl die Scheibe eines Süßwarengeschäfts, wie auch in das Geschäft eines Schmuckdesigners beschädigten die Täter. Für die Betreiber entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Zusammenhang zum Einbruch in ein nahe gelegenes Tabakwarengeschäft besteht (wir berichteten). Hinweise werden unter Tel. 07441 5360 erbeten.

