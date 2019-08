Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Auto auf Baumarktparkplatz angefahren

Balingen (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße "auf Bollen" ein geparkter Wagen angefahren. Eine Frau parkte ihren VW um 17 Uhr am Markt. Als sie 20 Minuten später zum Wagen zurückkam, stellte sie den Schaden in Höhe von 1500 Euro fest. Das Polizeirevier Balingen ermittelt und bittet Zeugen sich unter Tel. 07433 2640 zu melden.

