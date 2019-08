Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Endingen) Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Balingen-Endingen (ots)

Eine Autofahrerin ist am frühen Donnerstagmorgen mit ihrem Wagen im Straßengraben gelandet. Die 53 Jahre alte Frau war von Erzingen nach Endingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang kam sie in einer leichten Kurve von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leitpfosten. Letzten Endes kam sie in einem Graben zum Stehen. Verletzt wurde die Frau nicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten aber schnell fest, dass die Frau getrunken hatte. Sie musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Durch den Unfall entstand an ihrem Golf ein Schaden von 500 Euro.

