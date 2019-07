Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Endingen) Gartenschuppen aufgebrochen

Balingen-Endingen (ots)

In der Nacht zum Montag haben Einbrecher mehrere Gartenschuppen in der Heubergstraße aufgebrochen. Die Einbrecher knackten die Schlösser oder warfen Scheiben ein um in das Innere zu gelangen. Was entwendet wurde ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 07433 2640 zu melden.

