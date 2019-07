Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Dürrwangen) Illegaler Müll in Eyach entsorgt

Balingen-Dürrwangen (ots)

Mehrere Faserzementplatten hat ein Umweltsünder vermutlich letzte Woche in der Eyach im Bereich Dürrwangen, Gewann Eichelau entsorgt. Der Unbekannte fuhr mit seinem Wagen direkt an die Eyach und warf die Platten hinein. Die polizeiliche Einheit für Gewerbe und Umwelt ermittelt nun wegen der Müllentsorgung der gesundheitsschädlichen Platten. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Sie werden gebeten sich unter Tel. 07433 2640 zu melden.

