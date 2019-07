Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Rippoldsau-Schapbach) Gewässerverunreinigung in der Wolf

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Ein Umweltsünder hat im Bereich des Gaisbachwegs in die Wolf eine unbekannte Flüssigkeit auslaufen lassen. Durch die Flüssigkeit, die offensichtlich giftig war, verendeten nach derzeitigen Ermittlungen auf einer Länge von etwa einem Kilometer mehrere Fische. Die Polizeieinheit für Gewerbe und Umwelt ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Verursacher. Das Veterinäramt und das Wasserwirtschaftsamt sind in die Ermittlungen involviert und haben Untersuchungen des Wassers veranlasst. Wer Hinweise auf den Verantwortlichen der Verunreinigung geben kann wird gebeten sich mit der der Polizei unter Tel. 07441 5360 in Verbindung zu setzen.

