Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald-Weiler) Einbruch in Vereinsheim

Königsfeld im Schwarzwald-Weiler (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in das Vereinsheim des Fußballclubs Weiler in der Reutenbachstraße eingestiegen. Die Einbrecher versuchten zunächst die Eingangstür zum Vereinsheim aufzuhebeln. Die massive Tür hielt den Einbruchsversuchen stand. Anschließend zertrümmerten die Eindringlinge ein Toilettenfenster und verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten. Aus einer Schublade entwendeten die Täter rund 100 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell