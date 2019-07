Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Diebe in Tabakwarengeschäft eingebrochen

Freudenstadt (ots)

Diebesgut in noch unbekannter Höhe haben am frühen Mittwochmorgen Unbekannte durch einen Einbruch in das Tabakgeschäft am Marktplatz erbeutet. Die Einbrecher schlugen mit Steinen die Schaufensterscheibe ein und entwendeten mehrere Messer in der Auslage. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 07441 5360 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell