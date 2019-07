Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Radfahrer stürzt in Baustellenbereich

Freudenstadt (ots)

Ein Radfahrer hat sich am Montag im Bereich einer Baustelle auf der Bundesstraße 28 zwischen Freudenstadt und Aach bei einem Sturz leicht verletzt. Der 81 Jahre alte Rennradfahrer befuhr trotz Verbots die Strecke. In einem abgefrästen Straßenbereich kam der Mann zu Fall. Aufgrund seiner Verletzungen musste er mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Rennrad entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

