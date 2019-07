Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Motorradfahrerin schwer gestürzt

Geisingen (ots)

Eine Motorradfahrerin hat sich am Dienstagmorgen bei einem Sturz an der Abfahrt der Bundesstraße auf die Autobahn bei Geisingen schwer verletzt. Die Fahrerin fuhr auf der Straße von Geisingen in Richtung Freiburg. Ein Autofahrer, der von der Autobahn kam, nahm ihr die Vorfahrt. Durch das abrupte starke Bremsen der Frau kam sie zu Fall und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die 54 Jahre alte Fahrerin kam mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus. Durch den Sturz entstand ihrer Ducati ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

