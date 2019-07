Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbrecher in Sonnenstraße am Werk

Balingen (ots)

Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in eine Firma in der Sonnenstraße eingestiegen. Über das Untergeschoss des Werkstattgebäudes verschafften sich die Diebe zutritt. Insgesamt erbeuteten sie zahlreiches elektronisches Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Polizeiposten Ebingen sucht im Zusammenhang ihrer Ermittlungen nach dem Einbrecher nach Zeugen. Sie werden gebeten sich unter Tel. 07431 9353010 zu melden.

