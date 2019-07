Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbrüche in Gartenhäuser "Im Tal"

Balingen (ots)

In der Talstraße haben Diebe in der Nacht zum Montag mehrere Gartenhäuser aufgebrochen. In insgesamt vier Objekte stieg der Einbrecher ein. Aus einem Gartenhaus entwendeten die Täter mehrere Gartengeräte im Wert von mehr als tausend Euro. Die Polizei Balingen ermittelt nun gegen die noch unbekannten Diebe. Hinweise werden unter Tel. 07433 2640 erbeten.

