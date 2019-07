Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Einbruch ins Freibad

Balingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in das Freibad in Balingen eingestiegen. Die Eindringlinge überkletterten den Zaun und machten sich anschließend am Kassenbereich zu schaffen. Die Täter zertrümmerten eine Türverglasung und durchstöberten sämtliche Schränke und Behältnisse im Kassenraum. Die Ganoven schlugen einen kleinen Tresor von der Wand und öffneten diesen mit brachialer Gewalt. Auch in den Kiosk drangen die Täter gewaltsam ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen und Bargeld. Mit einer Beute von rund 80 Euro und zwei Sonnenbrillen machten sich die Einbrecher aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden ist beträchtlich. Hinweise nimmt das Polizeirevier Balingen (Tel.: 07433 264-0) entgegen.

