Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Pfeffingen) Heckenschere gestohlen

Albstad-Pfeffingen (ots)

Am Montagmittag hat ein Dieb aus dem Hausflur eines Wohnhauses in der Bronnensteige eine Heckenschere gestohlen. Die Hausbesitzerin ließ die Schere bei offener Haustüre gegen 13.20 Uhr dort liegen. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und nahm das Schnittwerkzeug im Wert von über 100 Euro an sich. Das Polizeirevier bittet Zeugen, die Hinweise auf den Dieb haben, sich unter 07432 9550 zu melden.

