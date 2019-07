Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Verbranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Albstadt-Ebingen (ots)

Eine Frau hat am Montagmorgen durch verbranntes Essen auf dem Herd einen Feuerwehreinsatz in der Pfarrstraße ausgelöst. Die Frau legte sich schlafen und ließ ihr Mahl auf dem eingeschalteten Herd stehen. Der entstandene Qualm alarmierte die Nachbarschaft, die den Notruf wählte. Da der anrückenden Feuerwehr die Tür nicht geöffnet wurde gelangte sie mit der Drehleiter über ein Fenster in das Haus. Die 44 Jahre alte Frau wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

