POL-TUT: (Freudenstadt) Paketzusteller landet in Garten

Freudenstadt (ots)

Das Auto eines Paketzustellers ist am Montagmorgen um kurz vor 12 Uhr von der Straße abgekommen und in einem Garten gelandet. Der 35 Jahre alte Fahrer war in einer Kurve zu schnell und verlor deshalb die Kontrolle über sein Auto. Er fuhr im Garten mehrere Hecken um und stieß gegen eine Betoneinfassung. Wie hoch der Schaden ist kann derzeit noch nicht geschätzt werden. Ein Abschleppunternehmen musste das Auto aus dem Garten ziehen.

