Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) An roter Ampel gegen Vordermann gefahren

Alpirsbach (ots)

Eine Autofahrerin ist am Montagmittag um kurz nach 12 Uhr in der Rötenbacher Straße an einer Fußgängerampel auf Höhe eines Autohauses auf einen vorrausfahrenden Wagen aufgefahren. Der vor ihr fahrende VW bremste aufgrund der roten Ampel. Dies bemerkte die 35-Jährige zu spät. Bei dem Zusammenstoß zwischen dem VW und ihrem Renault entstand an beiden Autos wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell