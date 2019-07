Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan-Marschalkenzimmern) Einbruch in ehemaliges Schulgebäude

Dornhan-Marschalkenzimmern (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 26.7.19, und Montag, 29.7.19, sind unbekannte Täter in das ehemalige Schulgebäude in der Hauptstraße eingedrungen. Die Täter stemmten mit einem Werkzeug die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Im Obergeschoss durchstöberten die Einbrecher einen Raum eines Musikvereines und entwendeten rund 60 Euro Kleingeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell