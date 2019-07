Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen) Audi überschlägt sich mehrfach - Polizei sucht Zeugen

Dunningen (ots)

Ein 34-jähriger Audi-Fahrer ist am Montag, gegen 22.50 Uhr, auf der B 462 von der Straße abgekommen und hat sich an der Straßenböschung mehrfach überschlagen. Der Autofahrer war in Richtung Schramberg unterwegs. Zwischen den Abfahrten Dunningen-Ost und Dunningen-Mitte geriet der 34-Jährige ins rechte Bankett und schleuderte in der Folge gegen die Straßenböschung. Seinen Angaben zufolge, musste er wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges ausweichen. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. Der verletzte Autofahrer wurde in die Klinik eingeliefert, er konnte das Krankenhaus zwischenzeitlich wieder verlassen. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422 2701-0) in Verbindung zu setzen.

