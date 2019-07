Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg-Fützen) Zwei Verletzte und rund 7.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der B 314

Blumberg-Fützen (ots)

Zwei Verletzte und rund 7.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag, gegen 12.45 Uhr, auf der Bundesstraße 314. Ein 22-jähriger Lenker eines Nissan war von Grimmelshofen in Richtung Fützen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der junge Mann auf die linke Seite und streifte einen entgegenkommenden Mercedes einer 52-jährigen Autofahrerin. Die 52-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste in die Klinik eingeliefert werden. Der 22-Jährige Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen.

