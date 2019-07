Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Fahrradfahrerin flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Hüfingen (ots)

Eine etwa 60 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Montag, gegen 16.15 Uhr, in der Bahnhofstraße auf einem Hotelparkplatz gegen einen geparkten BMW X 3 gefahren. Der Autobesitzer beobachtete den Unfall, konnte aber die flüchtende Bikerin nicht mehr aufhalten. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Die etwa 60-jährige Radlerin sprach mit russischem Akzent. Hinweise zur Unfallverursacherin nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell