Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Sprinter überschlagen - 15.000 Euro Sachschaden - Fahrer schwerverletzt

VS-Villingen (ots)

Ein 31-jähriger Sprinter-Fahrer hat sich bei einem Unfall am Montag, gegen 13.15 Uhr, schwere Verletzungen zugezogen. Der 31-Jährige war auf der Kreisstraße 5734 von Pfaffenweiler in Richtung Rietheim unterwegs. Aus nicht geklärter Ursache kam der Autofahrer nach rechts von der Straße ab. In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über den Wagen. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Schwerverletzte musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

