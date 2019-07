Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Motorradfahrer fährt gegen Auto und verletzt sich

Spaichingen (ots)

Der Fahrer eines Motorrades hat sich am Montagmittag in der Hauptstraße leicht verletzt als er einem vorrausfahrenden Autofahrer auffuhr. Der Autofahrer musste aufgrund stockenden Verkehrs vor ihm abbremsen. Der hinter ihm fahrende Zweiradlenker bemerkte das zu spät. Ein Ausweichmanöver gelang nicht mehr und die Yamaha stieß gegen das Heck des BMWs. Der 17 Jahre alte Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt. An der Yamaha und dem BMW entstand ein Schaden von insgesamt 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell