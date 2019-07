Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Falscher Polizist stoppt Verkehr

Aldingen (ots)

Ein Scharlatan hat am Montagabend um kurz nach 22 Uhr in der Schuraer Straße mehrere Autos angehalten und sich als Polizist ausgegeben. Der Mann gab an von der "Kriminalpolizei Liptingen" zu sein und stoppte mehre Autos. Mit einer Taschenlampe ausgestattet verlangte er Führerschein und Fahrzeugpapiere. Als die kontrollierten Autofahrer zu Recht misstrauisch wurden verständigten einige die Polizei. Diese ist nun auf der Suche nach dem falschen Beamten. Er wird als etwa 50 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt und eine Jeans. Hinweise werden unter Tel. 07424 93180 erbeten.

