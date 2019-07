Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt, Ebingen) Einbruch in Lokal - Geld entwendet

Albstadt (ots)

In der Bahnhofstraße brach ein bislang unbekannter Täter über die hintere Eingangstür in ein Lokal ein. Vom Lagerraum begab sich der Einbrecher in die Küche des Lokals, wo er Bargeld von einigen hundert Euro entwendete. Der genaue Tatzeitraum ist unbekannt. Der Einbruch wurde am Sonntagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, entdeckt. Hinweise bitte an die Polizei Albstadt, Tel. 07432/955-0.

