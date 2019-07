Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt, Ebingen) Einbruchsversuch in Schule - Zeugen gesucht

Albstadt (ots)

Am Sonntagabend versuchten bislang unbekannte Täter in die Schalksburgschule einzubrechen. Sie richteten erhebliche Beschädigungen an der Eingangstüre des anliegenden Kantinengebäudes an. Die Täter beabsichtigten mit einem großen Stein das Glas der Türe zu zerstören um sich auf diese Weise Zutritt zu verschaffen. Ein Zeuge nahm die Einbruchsgeräusche wahr und informierte die Polizei. Die vermutlich zwei jugendlichen Einbrecher konnten jedoch rechtzeitig flüchten. Hinweise bitte an die Polizei Albstadt, Tel. 07432/955-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell