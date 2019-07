Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Schömberg (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein 76-jähriger Autofahrer ermittelt werden, der am Sonntagvormittag auf Höhe des Rathauses an einem wartenden Pkw vorbeifuhr und diesen streifte. Der angerichtete Sachschaden am wartenden Pkw Mercedes beläuft sich auf 1000 Euro. Den 76-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

