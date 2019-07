Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Rollerfahrer unter Drogen

Balingen (ots)

In der Traubenstraße, in der Nähe der dortigen Unterführung, wurden Beamte des Reviers auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der als er die Polizisten erkannte, wenden und flüchten wollte. Hierbei kam der Beschuldigte jedoch zu Fall, so dass er von den Beamten festgehalten und überprüft werden konnte. Bei einem freiwilligen Urintest ergaben sich Hinweise auf THC- und Kokainbeeinflussung. Bei dem 16-Jährigen wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

