POL-TUT: (Hechingen) Cannabis bei 17-Jährigen gefunden

Hechingen (ots)

Am Sonntagabend überprüfte eine Streife des Reviers in der Haigerlochstraße zwei junge Männer. Bei einem fanden die Beamten bei der Durchsuchung circa 1,5 Gramm Cannabis, das der 17-Jährige in einer Folie am Körper trug. Er wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes bei der Staatsanwaltschaft Hechingen angezeigt.

