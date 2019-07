Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Denkingen) Auto auf Wiesenparkplatz angefahren

Denkingen (ots)

Am Samstagmittag hat ein Autofahrer auf einem Wiesenparkplatz am Hummelsberg einen anderen Wagen gestreift. Fläche wird derzeit als Parkmöglichkeit des Klippeneck Zeltlagers genutzt. Denjenigen, der in der Zeit von 14 Uhr bis 17 Uhr den grauen VW Multivan gestreift hat, versucht die Polizei in Spaichingen nun zu ermitteln. Hinweise werden unter Tel. 07424 93180 erbeten.

