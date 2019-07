Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Nach Entblößung in Polizeigewahrsam genommen

Trossingen (ots)

Ein 52 Jahre alter Mann hat sich am Samstagabend mit einer Unterhose bekleidet in fremden Gärten in der Schumannstraße aufgehalten. Da der Mann dort urinierte und sichtlich betrunken war verständigten die Anwohner die Polizei. Die Polizeibeamten mussten den stark alkoholisierten Mann letztendlich in Gewahrsam nehmen. Er muss nun mit einer Anzeige und mit der Kostenrechnung wegen dem Polizeiaufenthalt rechnen.

