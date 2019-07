Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) BMW an Freizeitbad angefahren

Freudenstadt (ots)

Am Sonntagmittag hat ein Autofahrer auf dem unteren Parkplatz am Panoramabad einen geparkten BMW angefahren. In der Zeit von 13.30 Uhr bis 16.40 Uhr streifte der Verursacher die hintere linke Seite des schwarzen Autos. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07441 5360 zu melden.

