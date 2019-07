Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: Frontalzusammenstoß mit vier zum Teil lebensgefährlich verletzten Peresonen

Tuttlingen (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier zum Teil lebensgefährlich verletzten Personen kam es am Sonntagnachmittag gg. 18:00 Uhr auf der B 14 bei Tuttlingen. Der 25-jährige Fahrer eines Seat war auf der B 14 kurz nach Tuttlingen in Richtung Stockach unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und hier frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammenstieß. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der 25-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Tuttlingen befreit werden. Seine 18-jährige Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Der 35-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde schwer und sein 40-jährige Beifahrer lebensgefährlich verletzt. Die Verletzten kamen mit Rettungshubschrauber und Krankenwagen in die umliegenden Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 14.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 14 in beide Fahrtrichtungen bis gg. 22:30 Uhr gesperrt. Zur Bergung und Versorgung der Verletzten waren die FFW Tuttlingen mit sechs Fahrzeugen und 20 Mann, sowie das DRK mit einem Rettungshubschrauber, sechs Fahrzeugen, zwei Notärzten und acht Rettungssanitätern im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Tuttlingen

Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 07461 941-333

E-Mail: tuttlingen.pp.fest.flz.pvd@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell