Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) 34-jähriger Touran-Fahrer landete zunächst auf Verkehrsinsel und danach im Graben

Trossingen (ots)

Ein 34-jähriger Autofahrer verlor am Freitagabend, gegen 22.50 Uhr, auf der Kreisstraße 5910, von Schwenningen in Richtung Spaichingen fahrend, am Kreisverkehr die Kontrolle über seinen VW Touran und landete auf einer Verkehrsinsel. Als er im weiteren Verlauf zurückstieß, landete er mit seinem Fahrzeug in einem Straßengraben. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er stand unter Alkoholeinwirkung. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er mit dem Handy telefoniert habe und er außerdem "Schlappen" trug, so dass er ins Schleudern gekommen sei. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Der Beschuldigte wird wegen Straßenverkehrsgefährdung angezeigt.

