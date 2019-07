Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Einbruch in Gaststätte - Täter flüchtet

Villingen-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 04.30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Sebastian-Kneipp-Straße ein. Ein Zeuge beobachtete wie der Täter das Gebäude verließ und informierte die Polizei. Der Mann flüchtete entlang des Fuß- und Radweges in Richtung Freibad. Der Täter ist etwa Mitte 20, trug schwarze Kleidung und ein schwarzes Basecap sowie helle Schuhe. Am Tatort konnte ein Rennrad sichergestellt werden, welches vom Täter benutzt worden sein dürfte. Hinweise bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0. Über mögliches Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

