Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Flüchtender alkoholisierter Autofahrer rammt Streifenwagen - Zeugen oder Geschädigte gesucht

Albstadt (ots)

Ein 32-jähriger Peugeot Boxer Fahrer flüchtete am Freitagabend, gegen 20.10 Uhr, in der Neuweiler Straße vor einem Streifenwagen der Polizei. Der Beschuldigte hatte nachdem er das Anhalte-Signal "Stopp Polizei" zunächst auch angehalten. Als die Beamten ausstiegen, gab der 32-Jährige plötzlich Gas und raste mit quietschenden Reifen davon. Auf seiner Flucht in Richtung Neuweiler überholte der Mann trotz Gegenverkehrs einen Kastenwagen. Zwei entgegenkommenden Fahrzeugen mussten abbremsen und nach rechts ausweichen. Zu einem Unfall kam es jedoch nicht. Im weiteren Verlauf seiner Flucht bog der Beschuldigte in die Melbernsteigstraße ein und bog schließlich nach links zum Tierheim ab. Da es sich um eine Sackgasse handelte, versuchte der Mann zu wenden. Bei diesem Fahrmanöver touchierte er den Streifenwagen. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei dem Unfall wurde niemand verletzte. Am Streifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro, am Peugeot des Beschuldigten circa 1.500 Euro. Die Polizei bittet die beiden gefährdeten Fahrzeugführer, den Fahrer des Kastenwagens sowie möglicherweise weitere Zeugen sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei Albstadt, Tel. 07432/955-0 oder an das Polizeirevier Balingen, Tel. 07433/264-0.

