Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Winterlingen) Schuppen in Brand - mehrere Stallhasen getötet

Winterlingen (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet am Freitagabend, gegen 23.50 Uhr am Ortsausgang Richtung Benzingen ein Schuppen wegen eines daneben entzündeten Lagerfeuers in Brand. Offenbar kam es aufgrund eines Luftzuges zu dem Brand auslösenden Funkenflug. Der für das Lagerfeuer verantwortliche 53-Jährige versuchte noch mit einem Bekannten den Brand zu löschen, was jedoch nicht gelang. Der 53-Jährige sowie sein 54-jähriger Bekannter erlitten bei den Löschversuchen leichte Verletzungen. Mehrere Stallhasen kamen in den Flammen um. Der Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe. Gegen den 53-Jährigen wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Er ist Pächter des Geländes und hatte den Schuppen errichtet.

