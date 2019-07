Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt-Sulzhau) Konflikte bei Abifeier - 25-Jähriger fuhr auf Personengruppe zu - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Leider verlief eine Abiturs-Feier nicht so reibungslos und friedfertig wie von den Verantwortlichen gewünscht. Gegen 02.35 Uhr kam es im Festzelt zu einem Streit zwischen mehreren männlichen Besuchern. Die Auseinandersetzung eskalierte und ein 18-Jähriger erhielt zunächst mehrere Schläge ins Gesicht. Anschließend soll auch ein 19-Jähriger angegriffen und geschlagen worden sein. Zuvor war dieser noch als Schläger in Aktion getreten. Die genauen Umstände und Abläufe der Auseinanderersetzung sind bislang nicht gänzlich geklärt. Fest steht jedoch, dass im weiteren Verlauf des Geschehens der 25-jährige Bruder des 19-Jährigen mit einem Pkw auf eine vor dem Festzelt sich aufhaltende Personengruppe zu fuhr. Mehrere Personen mussten zur Seite springen um nicht von dem Pkw touchiert zu werden. Verletzt wurde in diesem Fall niemand. Security-Mitarbeiter konnten den anschließend aus dem Fahrzeug steigenden Beschuldigten festhalten und ihn der Polizei überstellen. Die ermittelnden Beamten suchen, besonders in Zusammenhang mit dem auf die Personengruppe zufahrenden Pkw-Fahrer, nach weiteren Zeugen oder Geschädigte. Hinweise bitte an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0.

