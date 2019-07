Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Betrunkener rammt geparkten VW Tiguan

Tuttlingen (ots)

Ein 24-jähriger Fiat-Fahrer rammte am frühen Samstagmorgen, gegen 03.35 Uhr, in der Stuttgarter Straße einen ordnungsgemäß geparkten VW Tiguan. Der 24-Jährige fuhr mit derartiger Wucht gegen das geparkte Fahrzeug, dass die Frontairbags auslösten. Am Fiat entstand Totalschaden - am Tiguan Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Unfallverursacher stand unter starkem Alkoholeinfluss. Bei einem Atemalkoholtest blies der Beschuldigte über 1,9 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell