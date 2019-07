Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Aldingen) Unfall mit vier Autos - keine Verletzte - hoher Sachschaden

Aldingen (ots)

Am Freitag, gegen 17.25 Uhr, missachtete eine 65-jährige Polo-Fahrerin an der Kreuzung Bundesstraße 14/Mühlstraße die Vorfahrt eines Mazda-Fahrers. Die 65-Jährige wollte von der untergeordneten Straße die Bundesstraße überqueren und erkannte dabei einen von rechts kommenden Mazda-Fahrer nicht. Es kam zur Kollision. Der Mazda wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr abgelenkt, streifte einen ersten entgegenkommenden Pkw und prallte schließlich frontal gegen einen Mercedes. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden ist jedoch beträchtlich und beläuft sich auf circa 32.000 Euro.

