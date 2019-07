Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Vier junge Männer rasteten aus und schlugen zu - 28-jähriges Opfer musste ins Krankenhaus

Tuttlingen (ots)

Vier junge Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahren gerieten am Sonntagmorgen, gegen 05.45 Uhr, mit einer anderen Gruppe an einer Bushaltestelle in der Ludwigstaler Straße in Streit. Die vier Beschuldigten gingen mit einem abgebrochenen roten Besenstiel auf ihre Opfer los. Dabei traktierten sie einen 28-Jährigen besonders brutal. Als der Mann bereist hilflos auf dem Boden lag, traten sie weiter auf ihn ein und verletzten ihn schwer. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die vier Beschuldigten flüchteten, konnten jedoch in der Nendinger Allee von einer Streife vorläufig festgenommen werden. Die vier haben mit gravierende strafrechtliche Folgen zu rechnen. Sie werden alle wegen gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

