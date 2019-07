Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Vorfahrtsverletzung durch Pkw-Fahrer - 82-jähriger Rad-Fahrer schwer verletzt

Haigerloch (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 09.25 Uhr, kam es an der Einmündung Alb-/Osterstraße zu einem Unfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. Der 71-jährige Fahrer eines Golfs beabsichtigte von der Albstraße nach rechts in die Osterstraße einzubiegen. Dabei übersah er den von links herannahenden 82-jährigen Radler. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

