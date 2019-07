Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Villingen) Taschendieb beklaute 53-Jährigen

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 11.30 Uhr, wurde in der Paradiesgasse ein 53-jähriger Mann von einem geschickten Taschendieb beklaut. Der bislang unbekannte Täter näherte sich dem Geschädigten von hinten, überholte ihn schließlich und entfernte sich. Kurz danach stellte der Geschädigte fest, dass ihm seine Geldbörse, die er in der Hosentasche trug, fehlte. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Circa 35 bis 40 Jahre alt, etwas 180 cm groß, schlank, kurze dunkle leicht wellige Haare. Trug unter anderem ein orangenes T-Shirt. Hinweise bitte an die Polizei Villingen, Tel. 07721/601-0.

