POL-TUT: (Nusplingen, Harthöfe) Schlachtabfälle von einem Wildschwein gefunden - Polizei sucht Zeugen

Nusplingen (ots)

Bereits am Samstag, dem 20. Juli wurden von einem Zeugen an einer Steitenstraße der Harthöfe die Schlachtabfälle eines Wildschweines gefunden. Die Täterschaft ließ den Kopf mit komplettem Fell sowie die Knochen zurück. Innerhalb eines Jahres ist dies der dritte Fall. In der Vergangenheit waren bereits die Abfälle eines Wildschweins sowie von zwei Rehen bei den Harthöfen sowie in der Nähe von Schwenningen-Schönfeld (Landkreis Sigmaringen) entdeckt worden. Der Polizeiposten Meßstetten, Tel. 07431/935319-0, nahm Ermittlungen auf. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.

